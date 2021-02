New York, 18. februarja - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so današnje trgovanje začeli s padcem. Vlagatelji nadaljujejo umik iz velikih tehnoloških podjetij, poleg tega je nepričakovana rast novih prošenj za nadomestilo za brezposelnost poudarila krhkost okrevanja trga dela, poroča agencija Reuters.