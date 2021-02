V nekaterih zdravstvenih domovih že cepili večino starejših od 80, drugod cepljenje nadaljujejo prihodnji teden

Ljubljana, 19. februarja - Cepljenje starejših od 80 let proti novemu koronavirusu v zdravstvenih domovih se nadaljuje. Po napovedih direktorja NIJZ Milana Kreka naj bi prihodnji teden cepili še zadnje starejše od 80 let. Kako blizu izpolnitvi tega cilja so v zdravstvenih domovih, je odvisno tudi od tega, koliko starejših se je prijavilo za cepljenje, in od dobave cepiva.