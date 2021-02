Kazenska ovadba za Hrvata, ki je nameraval v Italijo prepeljati 11 Turkov

Ljubljana, 18. februarja - Policisti bodo kazensko ovadili 35-letnega državljana Hrvaške, ki je nameraval v Italijo prepeljati 11 tujcev. Hrvaškega voznika kombija so policisti ustavili v sredo okoli 19. ure pri Ilirski Bistrici. Izkazalo se je, da je namenjen po 11 državljanov Turčije, ki so nelegalno pripešačili v Slovenijo, so sporočili s Policijske uprave Koper.