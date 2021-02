Od začetka šolskega leta potrdili okužbo pri 4,2 odstotka mladoletnih

Ljubljana, 18. februarja - Od začetka tega šolskega leta so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1032 vrtčevskih otrocih, 3270 otrocih, starih med šest in 14 let, ter pri 3613 dijakih, starih od 15 do 18 let, kažejo podatki, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Okužba je bila potrjena pri 4,2 odstotka otrok do 18. leta starosti.