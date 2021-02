Gospodarstvo in banke za podaljšanje moratorijev na posojila

Ljubljana, 18. februarja - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Združenje bank Slovenije (ZBS) so na vlado naslovili pobudo za podaljšanje nekaterih ukrepov s področja moratorijev na obstoječa in državnih jamstev za nova posojila. S tem bi ohranili dolgoročno zmožnost poslovanja podjetij in blažili stiske prebivalstva.