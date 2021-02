V Evropski komisiji obsodili Janševe obtožbe novinarjev

Bruselj, 18. februarja - V Evropski komisiji so danes obsodili obtožbe slovenskega premierja Janeza Janše na Twitterju, da avtorica kritičnega članka spletnega medija Politico o položaju medijev v Sloveniji laže. Ob tem so izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.