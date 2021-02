Testiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih brez večjih nepravilnosti, konec tedna poostren nadzor policije

Ljubljana, 18. februarja - Po prvih ugotovitvah inšpektorjev pri testiranju v vzgojno-izobraževalnih zavodih prejšnji teden ni prihajalo do večjih nepravilnosti. V luči sprostitve ukrepov pa so največ kršitev ugotovili v zvezi z upoštevanjem medsebojne razdalje v trgovinah. Policija je za konec tedna napovedala poostren nadzor v prometu, na smučiščih in v turističnih krajih.