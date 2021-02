Britanski princ Charles poziva dvomljivce k cepljenju proti covidu-19

London, 18. februarja - Britanski princ Charles je v danes objavljenem videosporočilu poudaril pomen cepljenja proti covidu-19, saj to rešuje življenje in pomaga družbi, da se vrne v normalne tirnice. Princ je poziv objavil, potem ko so v Veliki Britaniji opazili porast nezaupanja do cepiva predvsem med etničnimi manjšinami.