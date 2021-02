Beovićeva: Vse poti so še odprte, epidemije še ni konec

Ljubljana, 18. februarja - Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović meni, da se epidemiološka situacija v Sloveniji ugodno izboljšuje, kar pa je posledica izvajanja ukrepov pred 10 do 14 dnevi. Ob tem je opozorila, da lahko prehitro in pretirano sproščanje ukrepov sproži tretji epidemični val. "Vse poti so še odprte, epidemije še ni konec," je dodala.