Udeleženci okrogle mize o tem, da je epidemija spremenila otroke

Ljubljana, 18. februarja - Meseci šolanja na daljavo so otroke razdelili na dva pola, uspešne in neuspešne, ni več neke enakomerne porazdelitve. Ob vračanju otrok v šole v zadnjih tednih pa se že nakazujejo izzivi, ki šolnike, strokovne delavce in druge čakajo v prihodnjih mesecih, so ugotavljali udeleženci današnje okrogle mize o otroštvu v času covida-19.