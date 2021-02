V sredo potrdili 872 okužb z novim koronavirusom, umrlo 10 oseb s covidom-19

Ljubljana, 18. februarja - V sredo so po vladnih podatkih ob 4271 PCR testih potrdili 872 koronavirusnih okužb, delež pozitivnih PCR testov je znašal 20,4 odstotka. Umrlo je 10 oseb s covidom-19, v bolnišnicah so zdravili 619 covidnih bolnikov, 116 jih je potrebovalo intenzivno nego. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb se je spustilo pod 800 in znaša 768.