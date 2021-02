Na Hrvaškem odkrili brazilsko različico novega koronavirusa

Zagreb, 18. februarja - Hrvaški znanstveniki so med analizo 50 vzorcev novega koronavirusa s Hrvaške našli tudi vzorec brazilske različice virusa, so danes sporočili iz zagrebškega inštituta Ruđer Bošković (IRB). Analizirali so vzorce, ki so jih odvzeli med decembrom lani in februarjem letos v Zagrebu, Čakovcu in Osijeku, in pri katerih so potrdili okužbo.