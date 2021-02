Belgijske kolesarske klasike brez gledalcev

Gent, 18. februarja - Sezona enodnevnih kolesarskih preizkušenj v Belgiji bo večinoma minila brez gledalcev, so sporočili organizatorji tekmovanj, ki bodo na sporedu med 27. februarjem in 15. aprilom. Za to so se odločili zaradi strogih ukrepov v boju s pandemijo novega koronanvirusa oziroma novimi različicami virusa sars-cov-2.