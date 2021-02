V Berlinu obsežna racija proti organiziranemu kriminalu

Berlin, 18. februarja - V Berlinu in nemški zvezni deželi Brandenburg, kjer leži prestolnica, je policija zgodaj davi začela obsežno racijo proti organiziranemu kriminalu, v kateri sodeluje več sto policistov in specialcev. V zvezi z domnevno trgovino z mamili in orožjem so opravili več kot 20 hišnih preiskav. Po navedbah tožilstva v Berlinu so aretirali dva osumljenca.