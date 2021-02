Airbus lani z 1,1 milijarde evrov izgube

Toulouse, 18. februarja - Evropski proizvajalec letal Airbus je v lanskem letu, ko je pandemija covida-19 hudo prizadela tudi letalski sektor, vknjižil 1,1 milijarde evrov čiste izgube. To je manj od predlanskega minusa v višini 1,4 milijarde evrov, ki je bil posledica visoke kazni zaradi korupcijskega škandala. V družbi so zadovoljni, da so uspeli omejiti izgube.