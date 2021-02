Na inštitutu na podlagi novih analiz sklepajo, da se angleška različica koronavirusa širi pri nas

Ljubljana, 18. februarja - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo je sekvenciral 576 vzorcev, pri katerih so med 1. in 7. februarjem potrdili okužbo z novim koronavirusom. Ugotovili so, da so v 13 skupinah vzorcev našli vse mutacije, značilne za angleško različico virusa, zaradi česar sklepajo, da se ta različica širi, piše na njihovi spletni strani.