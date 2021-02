Tretji turnir lige Aba2 v Sarajevu

Ljubljana, 18. februarja - Prvi turnir lige Aba2, drugoligaškega regijskega košarkarskega tekmovanja, na katerem od slovenskih ekip nastopajo Helios Suns, bo od 1. do 7. marca, so danes sporočili iz vodstva lige Aba2. Tako kot turnirja na Zlatiboru in v Banjaluki bo tudi ta zaradi koronske krize potekal po posebnem covidnem protokolu.