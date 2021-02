V Španiji novi spopadi med protestniki in policijo zaradi zaprtja raperja

Madrid, 18. februarja - V več španskih mestih so minulo noč potekali novi protesti za izpustitev zaprtega kontroverznega raperja Pabla Hasela. V Madridu so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, do prerivanja je prišlo tudi v Barceloni. V Madridu so pridržali 14 ljudi, devet ljudi je bilo lažje ranjenih. V Barceloni so pridržali 29 ljudi.