City prednost na lestvici povečal na deset točk

London, 17. februarja - Nogometaši Manchester Cityja ne popuščajo. Na zaostali tekmi 16. kroga angleške lige so v gosteh s 3:1 (1:1) premagali Everton. To je bila že njihova 17. zmaga v vseh tekmovanjih, s katero so na lestvici še povečal prednost pred zasledovalci, pred najbližjim, mestnim tekmecem Manchester Unitedom, imajo deset točk več.