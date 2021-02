Newyorške borze končale mešano, Dow Jones z rekordom

New York, 17. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Indeks Dow Jones je dosegel rekord, S&P 500 in Nasdaq pa sta izgubila. Pri odločitvah vlagateljev so boljši gospodarski podatki pretehtali nad skrbmi zaradi inflacije, kar je prineslo rekord indeksa Dow Jones, a padec za Nasdaq, poroča francoska tiskovna agencija AFP.