Vlada opravila več zamenjav v svetih zdravstvenih zavodov

Ljubljana, 17. februarja - Vlada je na današnji redni seji razrešila več članov v svetih zdravstvenih zavodov in imenovala druge predstavnike ustanovitelja, so sporočili po seji vlade. V svetu zavoda RS za transfuzijsko medicino je vlada razrešila štiri dosedanje člane te za nove imenovala Andrejo Draginc, Ingrid Kovšca Pušenjak, Aleksandra Bucika in Mojco Stoschitzky.