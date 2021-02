Devet Slovencev na tatamijih v Tel Avivu

Ljubljana, 17. februarja - Med 18. in 20. februarjem bo Tel Aviv gostil prvo tekmovanju svetovne turneje v judu v letošnjem letu. Na grand slamu v Izraelu bo nastopilo 422 tekmovalcev in tekmovalk ter se borilo za kolajne in kvalifikacijske točke za olimpijske igre v Tokiu. Slovenske barve bo zastopalo šest judoistk in trije judoisti, so sporočili iz Judo zveze Slovenije.