Tri menjave na čelu direktoratov ministrstva za izobraževanje

Ljubljana, 17. februarja - Vlada je na današnji seji izdala odločbe o razrešitvah in imenovanjih vodij treh direktoratov ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Novo vodstvo bodo z 22. februarjem dobili direktorati za visoko šolstvo, za investicije ter za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, izhaja iz sporočila po današnji seji vlade.