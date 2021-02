Fajonova z gosti o izhodu Slovenije iz zdravstvene krize

Ljubljana, 17. februarja - Predsednica SD Tanja Fajon je danes gostila omizje z naslovom Strategija za izhod iz zdravstvene krize. Izpostavila je pomen javnega zdravstvenega sistema in izrazila potrebo, da Slovenija velik del evropskih sredstev za okrevanje vloži v modernizacijo zdravstva, povečanje kapacitet za oskrbo bolnikov in odpravo zaostankov, so sporočili iz SD.