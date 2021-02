Nekdanji trener Gorenja novi selektor BiH

Sarajevo, 17. februarja - Hrvaški rokometni strokovnjak Ivica Obrvan je novi selektor BiH. Štiriinpetdesetletni strokovnjak iz Hercegovine je bil med letoma 2007 in 2010 tudi trener velenjskega Gorenja. Vodil je tudi Metkovič, Zagreb in francoski Chambery, med letoma 2013 in 2016 pa je bil selektor Severne Makedonije.