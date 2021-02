V Atlantic Cityju minirali nekdanji slavni Trumpov hotel

New York, 17. februarja - V igralniškem mestu Atlantic City v ameriški zvezni državi New Jersey so v sredo z miniranjem porušili nekdanji slavni hotel Trump Plaza, ki je propadel skupaj s stečajem nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Zadnja leta so deli poslopja padali na leseno promenado in ogrožali ljudi.