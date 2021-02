Blinken napovedal, da bodo ZDA poravnale zapadle obveznosti do WHO

Washington, 17. februarja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes sporočil, da bodo ZDA do konca februarja Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) nakazale več kot 200 ameriških milijonov dolarjev zapadlih obveznosti. Za prekinitev financiranja WHO se je odločil bivši predsednik ZDA Donald Trump, ker da se ni ustrezno odzvala na pandemijo covida-19.