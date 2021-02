Evropske borze s padci, bitcoin znova rekordno

London/Frankfurt/Pariz, 17. februarja - Indeksi na evropskih borzah so se danes znižali, saj so vlagatelji unovčevali dobičke minulih dni. Vlagatelje skrbi, da so delnice precenjene. Medtem pa je kriptovaluta bitcoin nadaljevala z rastjo in danes podprla nov rekord pri 51.719 dolarjev, potem ko je v torek prvič dosegla 50.000 dolarjev. Tečaj evra se je znižal, nafta pa podražila.