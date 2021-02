New York toži Amazon zaradi pomanjkljive zaščite zaposlenih v času pandemije

New York, 17. februarja - Pravosodna ministrica ameriške zvezne države New York Letitia James je vložila tožbo proti podjetju Amazon, ker naj bi se izogibalo zakonom o zaščiti delavcev v času pandemije novega koronavirusa. Od marca 2020 naj bi v dveh Amazonovih objektih v mestu New York zavračali uvedbo ukrepov proti širjenju pandemije.