Po zelo dobrem 2020 za vzajemne sklade nadaljevanje pozitivnega trenda tudi v januarju

Ljubljana, 17. februarja - Za slovenskimi družbami za upravljanje je zelo dobro leto 2020, saj so vlagatelji v vzajemne sklade vplačali za 148,4 milijona evrov več sredstev, kot so jih skladi izplačali, je razvidno z objave na portalu Vzajemci. To je največ po letu 2007. Pozitiven trend se je nadaljeval tudi v januarju, pišejo Finance. Rekorden januar je npr. za NLB Skladi.