Anketa GZS o državni pomoči: Ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske aktivnosti

Ljubljana, 17. februarja - Anketa, ki jo je opravila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), kaže, da bo ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske rasti. Kot najkoristnejša ukrepa za ohranitev poslovanja so podjetja izpostavila čakanje na delo in skrajšan delovni čas. 39 odstotkov podjetij, ki so pomoč prejela, bo moralo povprečno vrniti 40 odstotkov pomoči.