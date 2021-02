Izvajalcem hitrega testiranja 15 evrov na posamezno testiranje

Ljubljana, 17. februarja - Na ministrstvu za zdravje so izračunali ceno izvedbe testiranja na novi koronavirus s hitrimi testi v mobilni enoti, ki znaša 14,35 evra. Cena testa v to ni vključena. Izvajalci tako prejmejo skupaj 15 evrov, v kar so vključeni administrativni stroški, stroški vzpostavite informacijskih povezav in morebitni drugi logistični stroški.