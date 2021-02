Dončić in Garnbretova med vzhajajočimi vplivneži revije Time 100 Next

New York, 17. februarja - Ameriška revija Time je na svoj svetovni seznam 100 vzhajajočih vplivnežev oziroma vodij leta 2021, Time 100 Next, uvrstila tudi slovenska športna fenomena košarkarja Luko Dončića in športno plezalko Janjo Garnbret. Oba vrhunska športnika, ki vsak na svojem področju premikata meje možnega, sta vrstnika in bosta letos dopolnila 22 let starosti.