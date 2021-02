Ljubljanska borza: S Petrolom za 7,4 milijona evrov poslov

Ljubljana, 17. februarja - Na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 9,9 milijona evrov poslov. Z delnicami Petrola ga je bilo za 7,4 milijona evrov, z delnicami NLB pa za 2,2 milijona evrov. Prve so obstale na izhodišču, druge pridobile 1,16 odstotka. Zrasle so vse pomembnejše delnice, razen delnic Luke Koper. Indeks SBI TOP je pridobil 0,34 odstotka.