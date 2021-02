Ob Pahorjevem obisku obalnega štaba civilne zaščite poudarili izjemno sodelovanje služb

Koper, 17. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Koper, Izolo in Ankaran in se sestal s štabom civilne zaščite za Obalno regijo. Sogovorniki so izpostavili izjemno sodelovanje in poudarili, da po zaključku epidemije covida-19 ne smemo pozabiti na vse službe in kritično infrastrukturo, so sporočili iz Pahorjevega urada.