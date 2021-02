V Cerknem eksplozija v industrijskem obratu povzročila za okoli 20.000 evrov škode

Cerkno, 17. februarja - V Cerknem je v torek prišlo do manjše eksplozije in požara v industrijskem obratu, pri tem pa je nastalo za okoli 20.000 evrov škode. Požar je pogasilo 23 cerkniških gasilcev. Idrijski policisti pa so ugotovili, da je eksplodiralo v sesalni enoti za odsesavanje prahu, ki nastaja pri poliranju, in je nameščena izven obrata.