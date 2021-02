Konjiški Konus Konex le uredil sistem odtekanja odpadne vode

Slovenske Konjice, 17. februarja - Konjiško podjetje Konus Konex, ki ga je inšpektorat za okolje in prostor zaradi delnega iztekanja industrijske odpadne vode v reko Dravinjo lani denarno kaznoval in mu odredil prepoved tovrstnega početja, je spoštovalo inšpekcijsko odločbo. Kot so sporočili iz inšpektorata, je podjetje vse industrijske odpadne vode speljalo na čistilno napravo.