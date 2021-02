V Dvorih pri Kopru zagorela hiša

Koper, 17. februarja - V Dvorih pri Kopru je v torek zagorela hiša. Stanovalka je naložila v zgornjem delu hiše drva v peč in odšla v spodnji del. Ko je zagorelo, so poskusili domači gasiti požar, vendar neuspešno. Gasilci so požar pogasili, po nestrokovni oceni je za približno 60.000 evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.