Italija Facebooku naložila sedem milijonov evrov kazni zaradi zlorabe podatkov

Rim, 17. februarja - Italijanski regulator je družbeno omrežje Facebook oglobil s kaznijo v višini sedem milijonov evrov zaradi zavajanja uporabnikov glede varovanja in uporabe njihovih podatkov. Presodili so, da ameriško podjetje ni ustrezno obvestilo uporabnikov o tem, zakaj in kako zbira in uporablja njihove podatke za komercialne namene.