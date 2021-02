Policisti iz prometa izločili tovorno vozilo s hudimi tehničnimi pomanjkljivostmi

Maribor, 17. februarja - Mariborski policisti so v sklopu torkovega poostrenega nadzora tovornih vozil na regionalnih in glavnih cestah naleteli na voznika tovornega vozila, ki so mu zaradi suma tehnične neustreznosti vozila, odredili izredni tehnični pregled. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je ta pokazal, da ima vozilo kritično tehnično napako.