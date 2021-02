V Bruslju predstavili novo strategijo za prenovljeni multilateralizem

Bruselj, 17. februarja - V Bruslju so danes predstavili novo strategijo za okrepitev prispevka Evropske unije pri prenovljenem multilateralizmu, ki predvideva uporabo vseh sredstev EU za podporo svetovnemu miru in varnosti ter zaščito človekovih pravic in mednarodnega prava ter spodbujanje multilateralnih rešitev za globalne izzive.