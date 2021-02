V Izraelu prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejela več kot polovica starejših od 30 let

Tel Aviv, 17. februarja - V Izraelu je prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejela več kot polovica vseh, ki so starejši od 30 let, je danes sporočil minister za zdravje Juli Edelštajn. Skupno so od sredine decembra cepili 4,1 milijona ljudi, od tega jih je 2,7 milijona prejelo drugi odmerek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.