V Grčiji po sneženju in mrazu brez elektrike še več deset tisoč gospodinjstev

Atene, 17. februarja - V Grčiji je po sneženju in mrazu, ki sta državo zajela v zadnjih dneh in zahtevala tri življenja, brez elektrike še vedno več deset tisoč gospodinjstev. Pristojne službe si prizadevajo čim prej znova vzpostaviti oskrbo z električno energijo, pri tem pa jim z odstranjevanjem podrtih dreves pomagajo tudi civilna zaščita, gasilci in vojska.