V BiH prijeli osumljene zlorabe otrok za beračenje

Zagreb/Tuzla, 17. februarja - V veliki policijski akciji na severovzhodu Bosne in Hercegovine so danes prijeli sedem oseb, ki jih sumijo, da so otroke silili beračiti, poročajo tamkajšnji medij. Kot so dodali, so policisti na šestih lokacijah našli najmanj deset otrok, ki so bile žrtve prisilnega beračenja. Otroke so prevzeli centri za socialno delo.