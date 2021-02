V Franciji prvo rojstvo po presaditvi maternice

Pariz, 17. februarja - V Franciji so zabeležili prvo rojstvo po presaditvi maternice. Porod se je zgodil v petek. Deklica je ob porodu tehtala 1,845 kilograma, so danes sporočili iz bolnišnice Foch v bližini Pariza, kjer skrbijo za novorojenčico in njeno mamo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.