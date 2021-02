V Srbiji proti covidu-19 cepili 946.000 ljudi

Beograd, 17. februarja - V Srbiji so proti covidu-19 doslej cepili 946.000 ljudi, od tega z drugim odmerkom 306.332, je danes povedal državni sekretar na srbskem ministrstvu za zdravje Mirsad Đerlek. To po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug po številu cepljenih na milijon prebivalcev Srbijo uvršča na drugo mesto v Evropi po Veliki Britaniji in sedmo mesto na svetu.