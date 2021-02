Rokometne kvalifikacije za OI na Norveškem odpadle

Trondheim, 17. februarja - Olimpijske kvalifikacije v rokometu na Norveškem so odpadle, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Turnir bi moral biti na sporedu med 12. in 14. marcem v Trondheimu, a so ga zaradi strožjih ukrepov tamkajšnjih oblasti morali odpovedati, so v izjavi za javnost zapisali pri norveški rokometni zvezi.