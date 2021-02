Ljubljana, 17. februarja - Poslanec Levice Matej T. Vatovec in člani istrskega odbora stranke bodo podprli pobudo Inštituta 8. marec za zakonski predlog Samo ja pomeni ja ob 17. uri pred Upravno enoto Koper na Trgu Brolo 4 v Kopru, so sporočili iz istrskega lokalnega odbora Levice. Poslanec bo na voljo za izjave, so še zapisali.