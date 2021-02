Sviz s pozivom Janši za pripravo skupnih meril za vrednotenje dela v rizičnih razmerah

Ljubljana, 17. februarja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovil poziv k pripravi skupnih meril za vrednotenje dela v rizičnih razmerah v vrtcih in šolah. Merila bi nato kot priporočila posredovali delodajalcem v vzgoji in izobraževanju.