SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 17. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,20 odstotka vrednosti. Največjo rast so med blue chipi prve kotacije beležile delnice Luke Koper in Krke, pada pa vrednost delnic Telekoma Slovenije in Intereurope. Vlagatelji medtem največ zanimanja kažejo za delnice NLB, s katerimi so zaenkrat opravili za več kot milijon evrov prometa.